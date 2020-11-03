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Gözlerde acı vardı... CHP Grubu'nda duygusal anlar!

İzmir’deki afet bölgesinden Ankara’ya dönen milletvekilleri, depremde yaşamını yitirenlere saygı duruşuyla başlayan CHP Grup toplantısını dolu gözlerle, duygulanarak takip etti.

cumhuriyet.com.tr
03 Kasım 2020 Salı, 15:53

İzmir’deki afet bölgesinden Ankara’ya dönen milletvekilleri, depremde yaşamını yitirenlere saygı duruşuyla başlayan CHP Grup toplantısını dolu gözlerle, duygulanarak takip etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun grup toplantısındaki konuşmasının önemli bölümünü İzmir depreminde yaşananlar ve iktidarın deprem konusundaki ihmalleri oluşturdu. İzmir’deki afet bölgesine ziyaret gerçekleştirip bugün Ankara’ya dönen CHP milletvekilleri, saygı duruşuyla başlayan toplantıda Kılıçdaroğlu’nun konuşmasını dolu gözlerle, duygulanarak izledi.

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