Gürcistan’ın eski Devlet Başkanı Yunanistan’da yumruklu saldırıya uğradı

12 Ekim 2020 Pazartesi, 23:25

Saakaşvili, göçmenlerle bir araya geleceği binanın yakınında kapşonlu bir gencin saldırısına uğradı. Görüntülerde Saakaşvili'nin başına yumruk darbesi aldığı görüldü.

Saakaşvili'nin saldırıya rağmen Gürcülerle buluştuğu ve planlarını anlattığı bildirildi. Arbedede başka yaralananların da olduğu ifade edildi.





