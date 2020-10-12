Gürcistan’ın eski Devlet Başkanı Yunanistan’da yumruklu saldırıya uğradı
Gürcistan'da 31 Ekim'de yapılacak parlamento seçimlerine hazırlık için Gürcü göçmenlerle buluşmak üzere Yunanistan'ın başkenti Atina'ya giden Gürcistan eski Devlet Başkanı Mihail Saakaşvili, yumruklu saldırıya uğradı.
Saakaşvili, göçmenlerle bir araya geleceği binanın yakınında kapşonlu bir gencin saldırısına uğradı. Görüntülerde Saakaşvili'nin başına yumruk darbesi aldığı görüldü.
Saakaşvili'nin saldırıya rağmen Gürcülerle buluştuğu ve planlarını anlattığı bildirildi. Arbedede başka yaralananların da olduğu ifade edildi.
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