Halkevleri üyelerinin eylemine polis müdahalesi: Gözaltılar var
“İnsanca yaşamak istiyoruz” talebiyle Ankara’daki Sakarya Caddesi’nde basın açıklaması yapmak isteyen Halkevleri üyeleri gözaltına alındı.
Ziya Gökalp Caddesi üzerinde bulunan İş Bankası önünde bir araya gelen Halkevleri üyeleri, “Güvenceli çalışmak, insanca yaşamak istiyoruz” pankartı açarak yolu trafiğe kapattı. Yürümek isteyen gruba sert müdahale eden polis, çok sayıda kişiyi darp ederek gözaltına aldı.Gazetecilerin de görüntü almasını engelleyen polisler, buna gerekçe olarak koronavirüs salgını önlemlerini gösterdi.
Polisin müdahalesinin ardından bir grup basın açıklamasını yolda yapmak istedi. İkinci kez müdahale eden polisler, eylemcilere sert şekilde müdahale ederek gözaltına aldı alındı.
GÖZALTILAR VAR
Sosyal medya hesapları üzerinden paylaşım yapan Halkevleri önce 15 kişinin daha sonra da 9 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
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