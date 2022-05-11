Hastalarıyla ilişkiye girdiği öne sürülen doktor açığa alındı

11 Mayıs 2022 Çarşamba, 10:46

Olay Yüreğir ilçesine bağlı Levent Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Levent Mahallesi Aile Sağlık Merkezi’ne gelen bazı hastalar Dr. İ.H.S. (53) tarafından elle ve sözle taciz edildiklerini hemşire ve diğer doktorlara anlattı. Bunun üzerine hemşire ve doktorlar İ.H.S. ile görüşüp uyardı.

SUÇÜSTÜ YAPILDI' İDDİASI

Ancak buna rağmen İ.H.S.’nin sözle ve elle tacize devam ettiği hatta 4 hastası ile aile sağlığı merkezinde cinsel ilişkiye girdiği öne sürüldü.

Doktor ve hemşirelerin bu durumdan şüphelenerek; doktorun ilişkiye girdiği öne sürülen bir hasta geldiğinde takip edip suçüstü yaptıkları iddia edildi.