Hatay'da uzman çavuş, araçta öldürülmüş bulundu
Hatay'da görev yapan 27 yaşındaki Hüseyin Özkan, araçta silahla öldürülmüş olarak bulundu. Altınözü Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Hatay'ın Altınözü ilçesinde görev yapan jandarma uzman çavuş Hüseyin Özkan, kiraladığı araçta tabancayla vurularak öldürülmüş bulundu.
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