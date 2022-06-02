Hatay'da uzman çavuş, araçta öldürülmüş bulundu

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Hatay'da görev yapan 27 yaşındaki Hüseyin Özkan, araçta silahla öldürülmüş olarak bulundu. Altınözü Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA
02 Haziran 2022 Perşembe, 12:30

Hatay'ın Altınözü ilçesinde görev yapan jandarma uzman çavuş Hüseyin Özkan, kiraladığı araçta tabancayla vurularak öldürülmüş bulundu. 

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