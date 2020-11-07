Havalimanına arabayla daldı! Pistte kovalamaca yaşandı
Amerika Birleşik Devletleri'nin Los Angeles şehrinde bulunan havalimanına bir kişi arabasıyla girdi.
Amerika Birleşik Devletleri'nin Los Angeles şehrinde bulunan havalimanına bir kişi arabasıyla girdi.
Havalimanına arabayla giren şahıs polislerden kaçmaya başladı. Bir süre havalimanında yaşanan kovalamacanın ardından şahıs polise teslim oldu.
Los Angeles'da bulunan Van Nuys Havalimanı'nda gerçekleşen olayda yaralanan olmadı. Olay anı helikopter kamerası ile an be an takip edildi.
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