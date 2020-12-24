HDP'li Gergerlioğlu’ndan Soylu’ya yanıt: “Yarın mağdur olsa onun da hakkını sorarım"

24 Aralık 2020 Perşembe, 15:10

HDP Kocaeli Milletvekili Gergerlioğlu, Meclis'te yaptığı bir konuşmada, "Uşak'ta gözaltına alınan 30 üniversite öğrencisi kadının çıplak aramaya maruz bırakıldığını" dile getirdi. Ardından CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan da Ergenekon davasından tutuklandığı çıplak aramaya maruz bırakıldığını yine Meclis kürsüsünden açıkladı.

Çıplak arama iddialarının gündemde büyük bir yankı oluşturması üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konuya ilişkin açıklama yaptı. Soylu, yaptığı açıklamada çıplak aramayı gündeme getiren HDP’li Gergerlioğlu’nu hedef alarak, “FETÖ’cü teröristtir” dedi. İddialara ilişkin açıklama yapan Soylu, "Türk Polis Teşkilatı'na bu iddiaları atan ispatlamazsa, namussuzdur, şerefsizdir. 'Çıplak arama' iftirasını atmak alçaklık ve namussuzluktur. Bunu Meclis kürsüsüne taşımak da kelimenin tam anlamıyla acizliktir” şeklindeki konuştu.

Soylu’nun bu çıkışının ardından Gergerlioğlu’ndan tepki gecikmedi. Gergerlioğlu, yayınladığı bir video ile Soylu’nun ithamlarına yanıt verdi.

Soylu hakkında, "Aslında onun seviyesine inmek istemem” diyen Gergerlioğlu, şu açıklamayı yaptı:

"Bir insan hakları savunucusu olarak hakkı üstün tutarım ve buradan beyan edeyim; neden bana saldırıyorlar? 'Kral çıplak' dediğim için, 'çıplak arama var' dediğim için, kadınlara, erkeklere, çocuklara yapılan cinsel tacize karşı çıktığım ve tüm kamuoyu yanımda olduğu için. Arkamda millet olduğu için bana saldırıyorlar. Ben herhangi bir grubun üyesi olsam kimseye bırakmam kendim söylerim. Ben bir insan hakları savunucusuyum, mağdurun kimliğine bakmam. Zalime karşı mazlumun yanındayım yıllardır. Ben sadece mağduriyetlere odaklandım. Yarın Süleyman Soylu da mağdur olsa onun da hakkını sorarım. Yarın AK Parti muhalefete düşse, mağdur olsa onun da hakkını sorarım. İnsan hakları savunucularını anlamayanlar yalanlar, hakaretler ve iftiralarla saldırabilir ama biz biliyoruz ki kamuoyu arkamızdadır."