HDP'li Kerestecioğlu'ndan 'Işıklar yanıyor' yorumu

14 Ekim 2020 Çarşamba, 13:43

HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, Anayasa Mahkemesi ışıklarıyla ilgili paylaşımın ardından yaşanan tartışmalar için "Işıkların sürekli açık olduğu bu kent, ağır insan hakkı ihlallerinin başkentidir" yorumunu yaptı.

TBMM'de basın toplantısı düzenleyen HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, şunları söyledi:

"IŞIKLARIN AÇIK OLDUĞU BU KENT, AĞIR İHLALLERİN BAŞKENTİDİR"

Işıkların sürekli açık olduğu bu kent, ağır insan hakkı ihlallerinin başkentidir. Bu başkentte, dikkat edilmesi gereken şey işkence ve gözaltı. Her etkinliğimize müdahale yetmiyor gibi dayatma söz konusu. Gerçek siyaset Ankara'da işkence ve gözaltının olması. Ben şeffaflıktan yanayım. İçişleri Bakanlığı tweete cevabı da şaka niteliğinde. Bizim özlediğimiz siyaset şeffaf siyaset. Gerçek siyaset halkın sorunlarıdır.

"ÜLKE YÖNETİMİ İÇİN UTANÇ VERİCİ"

966 sağlık çalışanı COVİD pozitif olmuş durumda. Hala yeterli ekipman sağlanamıyor. Bilgi paylaşmamaları baskı yapılıyor. Bazı yerlerde hiç test yapılmıyor. Milletvekillerine sağlanan isterse her gün test olabilme imkanı asıl hastalarla iç içe olanlara tanınmalı. Bunun ülke yönetimi açısından utanç verici.