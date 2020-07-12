Heybeliada'da yangın! 3 gözaltı

12 Temmuz 2020 Pazar, 18:05

Marmara Denizi'nde yer alan Heybeliada'da ormanlık alanda yangın meydana geldi. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. İtfaiye ediplerinin söndürme çalışmaları sürüyor.

'40 PERSONEL SEVK EDİLDİ'

Yangın bölgesine giden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ''Heybeliada'daki yangına 2 uçak, 5 helikopter, 6 arazöz, 40 personel sevk edildi'' ifadelerini kullandı.

Pakdemirli ayrıca yaptığı açıklamada, 3 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

'DENEYİMLİ HERKES HEYBELİADA'YA GELSİN'

Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, ''Bir haftada 3. yangın. Dikkat etmiyoruz. Ateşle oynuyoruz resmen. Çok acı. Deneyimli herkes Heybeliada'ya gelsin. Acil'' çağrısı yaptı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği yaptığı açıklamada, "Adalar İlçemizde bugün saat 17.07'de Heybeliada Aşıklar Yolu mevkiindeki ormanlık alanda iki farklı noktada orman yangını çıkmıştır. Yangına Orman Bölge Müdürlüğü İtfaiye Teşkilatı, İBB İtfaiye ve Harp Okulu personel ve ekipmanları ile 2 adet helikopterle müdahale edilmektedir. Yangın söndürme çalışmalarına Tarım ve Orman Bakanlığımızca çevre illerden 3 helikopter ve 2 yangın söndürme uçağı sevk edilmiştir. Yangını söndürme çalışmaları devam etmekte olup, konuyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılmıştır" denildi.

VAPURLAR SADECE BÜYÜKADA'YA KALKIYOR

Heybeliada'ya ulaşımı sağlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları İşletmesi ve özel sektöre ait teknelerin adaya girişleri yasaklandı. Şehir Hatları ve özel sektöre ait tekneler sadece Büyükada'ya yolcu taşıyor.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

İBB, ekipleri Heybeliada’da çıkan orman yangınına 3 helikopter ve çok sayıda araçla müdahale etti. Yangın kontrol altına alındı.

İstanbul Heybeliada’da saat 17.00 sularında 2 ayrı orman yangını çıktı. İBB ekipleri, Orman Bakanlığı ile birlikte yangına müdahale ederken, aynı bölgede ikinci bir yangın ihbarı geldi.

İBB ekipleri, daha büyük olduğu görülen ikinci orman yangınına 3 yangın söndürme helikopteri, 42 araç ve yüzlerce personelle müdahale ediyor. Yayılması önlenen yangının kontrol altına alınması için hızlı müdahale sürüyor. Kontrol altına alınan alanlarda, karadan ve havadan soğutma çalışmaları ise devam ediyor.