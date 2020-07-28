İBB destekledi, 50 liralık alışveriş 20 liraya geldi

28 Temmuz 2020 Salı, 13:14

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, üreticinin aracı olmadan tüketiciye ulaştığı görüldü.

Yurttaşlar sebze ve meyve alışverişini Kadıköy Salı Pazarı’nda yaparken fiyatlardan da memnun kaldı. Yurttaş fiyatların yanında aldığı ürünlerinde doğal olduğunun altını çizdi.

Fiyatların uygun olduğunu söyleyen bir yurttaşın ise “Şu poşetim şimdi 50 lira tutardı bir markete gitseydim. Şimdi 20 lira civarı bir ödeme yaptım” sözleri dikkat çekti.