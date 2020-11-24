İBB'den duygu dolu video
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 24 Kasım Öğretmenler günü için göz yaşartan bir video hazırladı...
İBB videosunda Başöğretmen Atatürk vurgusu yapılırken, gençliğe de dikkat çekildi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da sosyal medya hesabından videoyu paylaşarak, “Bizde her sınıfta iki öğretmen var; Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk ve fedakar öğretmenlerimiz. Tüm öğretmenlerin #ÖğretmenlerGünü kutlu olsun” ifadelerini kullandı.
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