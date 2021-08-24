İETT otobüsünde şoke eden manzara
Arnavutköy-Yenibosna seferini yapan İETT otobüsünün reklam panosu otobüste bulunan yolcuların üzerine düştü. Yolcular ayakta, düşen parçalar koltukta seyahat etti.
Son zamanlarda arıza veren ve yanan İETT otobüslerinin yanı sıra araçların bakımsızlıktan dökülmeye başlaması da dikkat çekti. İddiaya göre, 36 AY Arnavutköy - Yenibosna seferini yapan İETT otobüsünün sabah erken saatlerde olan seferinde otobüsün üst kısmında reklam alanı olarak kiralanan pano yolcuların üzerine düştü. Reklam panosunun şans eseri boşluğa düşmesi nedeniyle kimse yaralanmadı.
Düşen parçalar yolcular tarafından koltuğun üzerine konuldu.
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