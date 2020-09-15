İmamoğlu’ndan Olay TV esprisi
Cavit Çağlar ile nikahta bir araya gelen İBB Başkanı İmamoğlu, “Bizim ortak olduğumuzu söylüyorlar keşke Cavit Çağlar gibi bir isimle ortak olsak daha ne isterim” dedi.
Eski Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in yeğeninin nikahını İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kıydı.
Özel Haber Ekibi’nin haberine göre nikahta adı son günlerde yaptığı Olay TV çıkışıyla gündeme gelen Eski Bakan Cavit Çağlar ile karşılaşan İmamoğlu, dikkat çeken bir espri de yaptı.
İmamoğlu, Olay TV’ye Cavit Çağlar ile birlikte ortak olduğu iddialarını hatırlatarak, “Bizim ortak olduğumuzu söylüyorlar keşke Cavit Çağlar gibi bir isimle ortak olsak daha ne isterim” ifadelerini kullandı.
İmamoğlu’nun bu esprisine Cavit Çağlar da kahkaha atarak karşılık verdi.
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