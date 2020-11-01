İnce'yle selamlaşan Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nu böyle es geçti
Eski Başbakan Mesut Yılmaz, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Yılmaz, Beykoz’da bulunan Kanlıca Mezarlığı’na, oğlu Yavuz Yılmaz’ın yanına defnedildi.
Eski Başbakan Mesut Yılmaz, geçtiğimiz Cuma günü Şişli’de tedavi gördüğü özel bir hastanede akciğer kanserine yenik düşerek hayatını kaybetmişti.
Mesut Yılmaz için Üsküdar’da bulunan Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Yılmaz’ın Türk Bayrağına sarılı naaşı polislerin omuzlarında camiye getirilerek musalla taşına konulurken, polisler naaşın başında saygı nöbeti tuttu.
Mesut Yılmaz’ın eşi Berna Yılmaz, oğlu Hasan Yılmaz ve kardeşi Turgut Yılmaz taziyeleri kabul etti. Törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Muharrem İnce Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AKP İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, CHP milletvekilleri Akif Hamzaçebi, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, eski Başbakanlardan Tansu Çiller, ve çok sayıda siyasetçi katıldı.
ERDOĞAN TÖRENDE KILIÇDAROĞLU'NA SELAM VERMEDİ
Törene alanına giriş yapan Erdoğan'ın cenazeye katılanlarla elini göğsüne götürerek selamlaşırken sıra Kılıçdaroğlu'nun baş selamına karşılık vermemesi dikkat çekti.
'ÇANTA' GERGİNLİĞİ YAŞANMIŞTI
Geçtiğimiz gündelerde Erdoğan ile Kılıçdaroğlu arasında 'çanta' gerginliği yaşanmıştı.... Erdoğan, Fransız mallarına boykot çağrısı konusunda, "Emine Hanım'ın çantası var. Onu da sarayın bahçesinde yaksın" diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na "Sende zerre kadar yürek varsa benimle ilgili konuş, eşimle ilgili konuşma. Sen ne biçim siyasetçisin?" diyerek tepki göstermişti. Kılıçdaroğlu ise Erdoğan'a "Bir tarafta askıda ekmek var bir tarafta 50 bin dolarlık çanta... Ben bunu eleştiremeyecek miyim? Boyun var, posun var. Niye karşıma çıkmıyorsun?" demişti.
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