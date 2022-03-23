Irmağa düşen yaralı karacayı kurtarıp, omzunda taşıdı

23 Mart 2022 Çarşamba, 12:57

Ordu'nun Altınordu ilçesine bağlı Saraycık Mahallesi'nde köpeklerden kaçan karaca, Melet Irmağı'na düştü. Suyun içerisinde çırpınan karacayı gören kepçe operatörü Yener Soylu ile arkadaşı Umut Gümüş, araçlarını durdurarak ırmak kenarına indi. Çevredeki köpekleri uzaklaştıran Soylu, daha sonra karacayı kurtarmak için suya girdi. Soylu, ayağı taşa sıkışan ve yürüme zorluğu çeken karacayı kurtarıp, omuzunda yola kadar taşıdı. Çalıştığı iş yerine götürdüğü yaralı karacaya su ve yem veren Soylu, durumu Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne bildirdi. Ekiplerce teslim alınan ve vücudunda saçma izleri olduğunu tespit edilen karaca, tedavisi için veterinere götürüldü.

