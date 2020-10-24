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İstanbul'da otel odasındaki 3 kişiye silahlı saldırı

Şişli Mecidiyeköy'de rezidansta yabancı uyruklu 2'si kadın 3 kişi silahla vuruldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlatıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

cumhuriyet.com.tr
24 Ekim 2020 Cumartesi, 15:30

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