İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Polisi gördü, uyuşturucuyu pencereden attı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon sırasında polisin geldiğini gören evdeki şüpheli, uyuşturucu dolu torbayı pencereden aşağı attı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından torbacı olarak tabir edilen 26 sokak satıcısının yakalanmasına yönelik, il genelinde daha önceden belirlenen 29 adrese, sabah saatlerinde helikopter destekli operasyon düzenlendi.
Operasyon kapsamında Gaziosmanpaşa Yeni Mahallesi'nde bulunan 3 katlı binanın birinci katına giren polis ekipleri, içeride arama yaptı. Operasyona özel harekat polislerinin de destek verdiği görüldü.
Video Haberler
- Maymun çiçeği virüsü üç ülkede daha görüldü
- Atatürk bir kez daha haklı çıktı
- Elazığ'da trafik kazası: 1 yaralı
- 'Tekme tokat' kuran kursu
- Maden ocağında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti
- Polisi gördü, pencereden attı
- Kayseri'de bir kişi kahvehanede bıçakla öldürüldü
- Zeytinburnu'nda 'kaçak göçmen' operasyonu
- Canlı yayındaki çıkışı yorumladı
- Çok Güzel Hareketler'den 'konut krizine' gönderme
En Çok Okunan Haberler
-
- Saat 22.00'de 'kaçış planı' açıklayacak
- Koç-ROK tartışmasının sahne arkası
- 'Para gönderttiğin paravanın başında ailenden kim var?'
- Teksas'ta ilkokulda katliam
- AKP'li isimler A Haber'de yanıt verme sırasına girdi
- Pakize Suda ile ilgili üzücü haber
- 5 asker şehit
- Merkez Bankası hakkında kritik iddia
- AKP'den ilk yanıt geldi
- Evdeki 3 kişinin ifadeleri ortaya çıktı