İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Polisi gördü, uyuşturucuyu pencereden attı

25 Mayıs 2022 Çarşamba, 08:58

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından torbacı olarak tabir edilen 26 sokak satıcısının yakalanmasına yönelik, il genelinde daha önceden belirlenen 29 adrese, sabah saatlerinde helikopter destekli operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında Gaziosmanpaşa Yeni Mahallesi'nde bulunan 3 katlı binanın birinci katına giren polis ekipleri, içeride arama yaptı. Operasyona özel harekat polislerinin de destek verdiği görüldü.



