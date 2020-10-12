İZBAN'da skandal görüntüler! Sosyal medyada tepki yağdı
İzmir'de toplu taşıma sistemi olan İZBAN'a binen bir grubun verdiği rahatsızlık tepki çekti. Sosyal medyadan paylaşılan görüntülerde, maske ve sosyal mesafe kuralına uymayan gençlerin yüksek sesle şarkı söyleyip sigara içtiği görüldü.
Bir vatandaşın cep telefonu ile kaydedip sosyal medyadan paylaştığı görüntülerde İZBAN'a binen bir grup, yüksek sesle şarkı söylerken, gruptakilerden bazılarının ise sigara içtiği görülüyor. Bu arada grubun sosyal mesafe ve maske takma kuralını hiçe saydıkları da görüntülerde yer aldı.
VATANDAŞLAR GÖRÜNTÜLERE TEPKİ GÖSTERDİ
Sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntüleri izleyen vatandaşlar, davranış ve söylemleriyle çevresindekilere rahatsızlık veren bu kişilerin yakalanıp, cezalandırılmalarını isteyen tepki içerikli paylaşımlarda bulundu.
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