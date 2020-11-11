İzmir depremi ile ilgili çektiği video büyük tepki topladı!

11 Kasım 2020 Çarşamba, 13:06

TikTok'ta, İzmir'de yaşanan depremde enkaz altında kalanların yaşadıklarını kurgulayan bir kullanıcının paylaştığı video tepki çekti.

Ceylin Akçalı isimli kullanıcının, enkaz altından 91 saat sonra çıkarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin'in yaşadıklarıyla ilgili çektiği video sosyal medyada tepkilere neden oldu.