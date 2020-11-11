Abone Ol google-news

İzmir depremi ile ilgili çektiği video büyük tepki topladı!

Sosyal medyada Ceylin Akçalı isimli Tiktok kullanıcısının, enkaz altında kalanların yaşadıklarını kurguladığı video tepki çekti.

cumhuriyet.com.tr
11 Kasım 2020 Çarşamba, 13:06

TikTok'ta, İzmir'de yaşanan depremde enkaz altında kalanların yaşadıklarını kurgulayan bir kullanıcının paylaştığı video tepki çekti. 

Ceylin Akçalı isimli kullanıcının, enkaz altından 91 saat sonra çıkarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin'in yaşadıklarıyla ilgili çektiği video sosyal medyada tepkilere neden oldu. 

En Çok Okunan Haberler

Video Haberler