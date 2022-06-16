İzmir'de polise silahlı saldırı

16 Haziran 2022 Perşembe, 09:09

zmir Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Oto Hırsızlığı Büro Amirliğinde görevli polis ekipleri, saat 01.00 sıralarında Karabağlar Sanayi Sitesi 5827 sokakta bulunan ve çalıntı olduğu değerlendirilen bir otomobili incelemeye aldı. Bu sırada sokağa gelen başka bir otomobilin içerisinden polis ekiplerine tabanca ile ateş açıldı. Açılan ateş sonucunda polis memeru M.K. ayağından vurularak yaralanırken, polis ekipleri ile şüpheliler arasında çatışma çıktı.

Haberin devamı...