İzmir'deki camide 'tuvalet' tepkisi

31 Ağustos 2020 Pazartesi, 15:41

Bayraklı Çay Mahallesi'nde yer alan ve şehrin en büyük camilerinden olan Sancak Camii'nde tuvalet sorunu yaşanıyor. İddiaya göre, ihalenin verildiği firma, yaşanan anlaşmazlıklardan dolayı işletmeden çekilirken, tuvaletlerin kapısına da asma kilit takıldı. 37 gündür tuvaletlerin kapalı olması, camiye gelen cemaatin tepkisine neden oldu. Çoğu 65 yaş üzeri olan camiye gelenler, kapalı tuvaletler nedeniyle zor anlar yaşadıklarını belirtip, çözüm bulunması için yardım istedi.

Camiye gelenlerden Emrah Aslan (73), "Namaz kılmaya geliyoruz ancak tuvaletler kapalı. Böyle olunca mecburen evimizde kılmak zorunda kalıyoruz. Camide kılmak istediğimiz zaman da taksiyle eve gidip geliyoruz. Bir caminin tuvaleti kapalı olamaz. Bu durumun başka bir örneği yoktur. Sorunun giderilmesi için bir şeyler yapmaya çalışsak da muhatap bulamıyoruz. Bizim tuvaletimizi açsınlar. Başka bir şey istemiyoruz. Çoğumuz yaşlıyız ve büyük zorluk yaşıyoruz" dedi.

'KÜLTÜRÜMÜZDE CAMİ TUVALETİNİN KAPALI OLMASI AYIP'

Gerekli başvuruları yapmalarına rağmen sorunun çözülemediğini belirten Çay Mahallesi'nin muhtarı Sabri Yılmaz, "37 gündür cami tuvaletleri kapalı ve vatandaşa hizmet verilmiyor. Müftülüğe gittiğimizde vakfa yönlendiriyor. Vakfa gittiğimizde ise tuvaletlerin ihaleye çıkacağı söyleniyor. Beşinci cuma geçti ancak hiçbir şey yapılmadı. Bizim kültürümüzde cami tuvaletinin kapalı olması çok ayıptır. Bana da yüzlerce şikayet geliyor. Konuyla alakalı gerekli yerlere dilekçe verdik. Ancak bir gelişme olmadı. Tuvaletlerin bir an önce yeniden hizmete girmesini istiyoruz" diye konuştu.

Ali Atlı (67) ise "Vatandaşlar zamanında bu camiyi tuvaletleriyle birlikte yaptı. Cami yönetimi olarak yetkinin bize verilmesini istedik ancak olmadı. Tuvaletin kapalı olmasına tepkiliyiz. Gerekirse cami cemaati olarak eylem yapacağız" dedi.