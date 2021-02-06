Kaçak yollarla yurda sokmaya çalıştığı tarihi paralarla yakalandı
İstanbul Havalimanın'da, kaçak yollarla yurda sokulmak istenilen yedi lüks kol saatiyle birlikte 153 tarihi altın para ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan Cezayir asıllı Fransız vatandaşı A.B'ye adli kontrol hükümleri uygulandı.
İstanbul Havalimanı görevlilerinin durumundan şüphelendiği Cezayir asıllı Fransız vatandaşı 49 yaşındaki A.B. polis tarafından durduruldu. zanlının üzerinde yapılan aramada değeri 500 euroyu bulan 7 lüks kol saati ile 153 adet 1851-1914 yılları arasında üretilmiş ve Napolyon dönemine ait Fransa altın parası ele geçirildi.
Emniyetteki sorgusu tamamlanan A.B'ye adli makamlarca adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.
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