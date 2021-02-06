Kaçak yollarla yurda sokmaya çalıştığı tarihi paralarla yakalandı

06 Şubat 2021 Cumartesi, 13:12

İstanbul Havalimanı görevlilerinin durumundan şüphelendiği Cezayir asıllı Fransız vatandaşı 49 yaşındaki A.B. polis tarafından durduruldu. zanlının üzerinde yapılan aramada değeri 500 euroyu bulan 7 lüks kol saati ile 153 adet 1851-1914 yılları arasında üretilmiş ve Napolyon dönemine ait Fransa altın parası ele geçirildi.

Emniyetteki sorgusu tamamlanan A.B'ye adli makamlarca adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.