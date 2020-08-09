09 Ağustos 2020 Pazar, 15:49

Ankara Bilkent Odeon’da gerçekleşen CHP 14. Olağan Kadın Kurultayı’nda konuşan İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, “CHP'de üyesinden, genel başkana kadar hangi makamda, koltukta bulunursak bulunalım her makam saygındır. Bu görevlerde yer almış arkadaşlarımıza sahip çıkın. İstanbul’da benden önce görev yapan il başkanlarının emekleri, katkıları olmasaydı, ben onların yaptıklarının üzerine bir adım daha koyamazdım. Bu örgütlü mücadelenin sonucudur. CHP de iyi ile kötünün seçimi olmaz. CHP de iyiler arasından bir kişi seçeceğiz” dedi.

"Kadın olarak hep birlikte omuz omuza bir şey olmak için değil, bir şey başarmak için mücadele edeceklerini" kaydeden Kaftancıoğlu, “Kadın örgütünün Fatma Başkan'ın emeğini unutmaması gerektiğini düşünüyorum. 'Her işi ben yaparım' diye bir şey yok. İstanbul’da pırıl pırıl, canavar gibi gençler, kadınlar var. Zamanı gelince biz de görevimizi bunlardan birine bırakacağız. Benim için üç dönem, dört dönem önemli değil, Hiç kimseye sataşarak söylemiyorum, hep beraber emeklerimizi ortaklaştıralım. Bir şey olmak için değil, ben İstanbul İl Başkanı olmadan önce de CHP’ye emek verdim, zamanla aranızdan ayrılacağım" diye konuştu.

"GÜÇSÜZ KADIN YOK, GÜÇSÜZLEŞTİRİLMİŞ KADIN VAR"

Seçilecek yeni başkana katkı sunma sözü veren Kaftancıoğlu, "Güçsüz kadın asla yok, güçsüzleştirilmiş kadın var. Kadın örgütlenmesi modelinde her türlü katkıyı vermeye hazırım. Sizlerle birlikte Türkiye’deki kadın örgütlenmesi nasıl olurmuş, hep birlikte Türkiye'ye değil dünyaya göstermek isterim” dedi.

""ERKEKLERE ÖRNEK OLMAMIZ LAZIM"

Kaftancıoğlu, “Kadının sözü, kadının inancı ve örgütlü mücadeleye bakışı ile birlikte biz bugünün sarayından bu ülkeyi yönetmeye çalışan boş boş konuşan erkeklere karşı, çok konuşan ama sözünün hakikatine inanan onun için hiç mikrofondan bağırmak zorunda kalmadığımız bir mücadele ile erkeklere örnek olmamız lazım. Kadın mücadelesi siyasette de erkeklerin siyaset yapma şeklini dönüştürme mücadelesidir” görüşünü dile getirdi.

"TÜRKİYE’YE ÖRGÜTLÜ KADIN MÜCADELESİ NEFES ALDIRACAK"

Örgütlü kadın mücadelesinin Türkiye’ye nefes aldıracağını kaydeden Canan Kaftancıoğlu, “Hakkari’deki, İzmir’deki, Tekirdağ’daki kadın ne yaşıyorsa, hepimiz aynı şeyi yaşıyoruz. Kadının örgütlü mücadelesini büyütmek için önce kendimize ve yaptıklarımızın farkında olup hepimizin birbirine önce teşekkür etmesi lazım. Sarayda erkek egemen bakışın Türkiye'deki tüm kadınlara baskı uyguladığı bir dönemde, hangi görevde olursanız olun inanarak verdiğiniz emek o kadar kıymetli ki... O yüzden CHP'nin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün başlattığı kadın devrimini, kadınlarla devrim diyerek, hep birlikte örgütlenmesine vesile olan her birinize bence bir kez teşekkür edin. Kadının örgütlü mücadelesini bir adım daha ileriye taşıdığımızda, kadının örgütlü mücadelesi politik bir hat üzerinde ve bu mücadeleyi Ali, Veli, Ayşe, Fatma demeden, ilkelerle ama önce kendi koyduğumuz ilkelerle tüm Türkiye'ye yaydığımızda; Şırnak'taki kadının sorununu Edirne'deki kadının da hissedip mücadeleyi ortaklaşmayı sağladığımızda Türkiye'nin nefes alacağını biliyorum ve bunu hepinizin yapacağını görüyorum" dedi.