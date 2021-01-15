Kasabın anlattıkları "Durum gerçekten vahim" dedirtti
CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın’ın Bursa Karacabey’de yaptığı esnaf ziyareti sırasında konuşan bir esnaf, “5 liralık kıyma isteyen oldu. Gönlü kalmasın diye gelmedi dedim” dedi. Erkan Aydın konuyla ilgili iktidara “Beşli çeteye, yandaşa verdiğiniz destekleri kesin ve bir an önce halka, esnafa destek vermeye başlayın" diye seslendi.
CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, CHP Karacabey İlçe Başkanı ve İlçe örgütüyle birlikte esnafı ziyaret etti. Aydın ve beraberindeki heyetin ziyaret ettiği bir kasap, bir kadının kendisinden beş liralık, neredeyse bir köftelik kıyma istediğini ve siftah yapmadan dükkanını kapattığını anlattı. Erkan Aydın, esnaf ziyareti sonrasında yaptığı açıklamada şöyle konuştu:
“Durum gerçekten vahim. Pazarcı esnafı da diğer esnaf da çok dertli. Bin lira para vereceğiz dediler, beş yüz lira kira yardımı yapacağız dediler. Hiçbirini alan bir esnafla henüz karşılaşmadık. Vermeye başladılar mı? Başladıysa kimlere verildi? Tam bir muamma. Eğer bu esnafa sahip çıkılmazsa, yanında olunmazsa bu kışın sonu bahar değil, daha büyük bir çöküntü olur. Bir an önce beşli çeteye, yandaşa verdiğiniz destekleri kesin ve halka, esnafa destek vermeye başlayın.”
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