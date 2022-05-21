Kavgayı ayırırken 'taksisi' çalındı: 40 bin TL'lik zarar oluştu
Adana'da Erhan Z.’nin (27) kavga ettiği Necmican K.’nin elinden kurtulup üzerinde anahtarı bulunan taksiye binerek kaçarken kaza yaptığı olaya ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Erhan Z.’nin (27), Buket K.'yi (23) takip edip laf attığı, kadının yardım istediği eşi Necmican K.'nin de kendisini darbettiği, kavgayı ayırmaya çalışan taksicinin de aracını çaldığı belirtildi.
Olay, önceki gece Çukurova ilçesi Şehitler Bulvarı'nda meydana geldi. Erhan Z. ile Necmican K. arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Necmican K.’nin darbettiği Erhan Z., kaçıp, üzerinde anahtarı bulunan taksiye binerek kaçtı.
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