Kırmızı listede yer alan 'alaca sansar' görüntülendi

24 Mayıs 2022 Salı, 15:09

Savunmaya geçtiğinde kuyruğunun alt bölgesinden yaydığı kötü koku nedeniyle ‘kokarca’ olarak da bilinen alaca sansar, Elbistan’da ilk kez kameralarca kaydedildi. İlçeye bağlı Kalaycık Mahallesi’nde çiftçilik yapan bir vatandaş, traktörü ile tarlaya giderken bu ilginç hayvanı kayıt altına aldı. Buğday tarlası içinde bir süre yiyecek arayan alaca sansar, daha sonra gözden kayboldu.

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