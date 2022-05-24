Kırmızı listede yer alan 'alaca sansar' görüntülendi

Abone Ol google-news

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği’nin (IUCN) nesli tükenme riski yüksek olan türleri arasında kırmızı liste ve kategorisinde bulunan ‘alaca sansar’ bir çiftçi tarafından görüntülendi.

İHA
24 Mayıs 2022 Salı, 15:09

Savunmaya geçtiğinde kuyruğunun alt bölgesinden yaydığı kötü koku nedeniyle ‘kokarca’ olarak da bilinen alaca sansar, Elbistan’da ilk kez kameralarca kaydedildi. İlçeye bağlı Kalaycık Mahallesi’nde çiftçilik yapan bir vatandaş, traktörü ile tarlaya giderken bu ilginç hayvanı kayıt altına aldı. Buğday tarlası içinde bir süre yiyecek arayan alaca sansar, daha sonra gözden kayboldu.

Haberin devamı...

kahramanmaraş

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler