Kısıtlama, gazileri yıldırıyor

19 Eylül 2020 Cumartesi, 13:11

Etkinliklerin yapıldığı bugün Cumhuriyet’e iki parça video iletildi. Bu videolarda gazi Orhan Yolar, Ankara’daki Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne giderek sorununu anlatmak istiyor. Salgın nedeniyle alınan önlemler gaziler için de uygulanıyor. Yaşadıkları sorunları kısa sürede çözmek zorunda olan gaziler, muayene ve tedavi süreçlerinin uzamasına tepki gösteriyor.

Gazi Yolar, merkezin önüne geldiğinde içeri alınmayınca, ayağındaki protezi çıkarıp yere atarak durumu protesto ediyor. Gazi Yolar, “Ayağım ağrıyor, bir hocayla görüşmek istiyorum. Siz bana randevu al diyorsunuz” diye tepki gösteriyor.

Videoya göre Yolar’ın tepki gösterdiği sırada Başhekim de nizamiyeden geçiyor, sadece ne olduğunu sorup devam ediyor.

'BİZİ ANLAMIYORLAR'

Terörle mücadelede ve diğer çatışma bölgelerinde yaralandığı için Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinden hizmet alanlar, darbe girişiminden sonra merkezde yapılan değişikliklere tepki gösteriyorlar. Gaziler, “Bizi anlamıyorlar. Tekerlekli sandalyeyle gidiyoruz, bize, ‘ne kadar yürüyebiliyorsun’ diye soruyorlar. Askeri doktorlar bizi biliyordu, tanıyordu, anlıyordu. Yaşadığımız sağlık sorunlarına yardım ediyorlardı. Bu merkez bizim gibi gaziler için kuruldu. Şimdi sağlık hizmeti almak için gelemiyoruz. Önce randevu almamız gerekiyor” diye tepki gösteriyorlar.