Kocasıyla ilişkisi olduğunu iddia ettiği kadına cadde ortasında saldırdı

31 Ağustos 2020 Pazartesi, 16:43

Edinilen bilgiye göre olay, Yenişehir Mahallesi Ömer Lütfi Özaytaç Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kocası ile ilişkisi olduğu kadını karşısında gören kadın yanındaki bir başka kadınla birlikte bir anda saldırmaya başladı. Kadını yere yatırıp tokat ve tekmeler ile saçlarını çeken kadınları ise çevredeki erkekler ayırdı. O anların cep telefonuna yansıdığı olayda, “3 tane çocuk var. Alacan mı kocamı bir daha. 3 tane çocuk senin yüzünden kepaze oldu” diye bağırması ise dikkat çekti.

3 Nisan Karakolunun yanında gerçekleşen olay sonrası ise polis ekipleri kadınları ifadeleri alınmak üzere karakola getirdi.