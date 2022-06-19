Konya'da iki grup arasında bıçaklı kavga: 1 ölü

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İki grup arasında parkta başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. 15 yaşındaki Y.T., yanında bulunan bıçakla Mustafa Kaya'yı (19) göğsünden yaraladı. Yaralanan Kaya hayatını kaybederken; saldırgan Y.T. ise olay yerinden kaçtı.

İHA
19 Haziran 2022 Pazar, 11:36

Konya'da iki grup arasında çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Olay sırasında bıçakla göğsünden ağır yaralanan 1 genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, 18 Haziran Cumartesi akşamı saat 21.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Doç. Doktor Halil Ürün Caddesi üzerinde bulunan bir parkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park üzerinde iki grup arasında çıkan sözlü tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.


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