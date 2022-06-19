Konya'da iki grup arasında bıçaklı kavga: 1 ölü

19 Haziran 2022 Pazar, 11:36

Konya'da iki grup arasında çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Olay sırasında bıçakla göğsünden ağır yaralanan 1 genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.



Olay, 18 Haziran Cumartesi akşamı saat 21.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Doç. Doktor Halil Ürün Caddesi üzerinde bulunan bir parkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park üzerinde iki grup arasında çıkan sözlü tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.



