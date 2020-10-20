Köpeği önce sevdi, sonra kaçırdı! O anlar kamerada
Bursa’da bir evin bahçesindeki kulübede bulunan köpek sokağa kaçtı. Yoldan geçen biri ise köpeği önce sevdi, sonra kaçırdı. O anlar güvenlik kamerasına ân be ân yansıdı.
Olay, Nilüfer'in Çalı Mahallesinde bulunan bir evin önünde meydana geldi. İddiaya göre, evin bahçesinde bulunan kulübenin açık alan kapısında çıkan köpek sokağa daldı. Yoldan geçen biri köpekle önce oyun oynadı, sonra hayvanı sevdi. Şahıs daha sonra köpeği kaçırdı. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay sonrası konuşan baba, kızının çok üzüldüğünü belirterek, çalan kişinin köpeği bir an önce getirmesini istedi.
Kızı Elif K. ise, yetkililerden yardım isteyerek, ’’Galiba abim kulübenin kapağını iyi kapatamadığından dolayı köpeğimiz bir boşluk bulup evimizin merdivenlerine gelmiş. Komşumuz dükkanın önünde köpeğimizi görüp mama vermiş. Sonra yanına biri gelip, köpekle oyun oynayıp onu sevmiş. Sonra dizlerine vura vura köpeği kaçırmış’’ dedi.
Polis ekipleri güvenlik kameralarından eşkâlini belirlediği şüpheliyi arıyor.
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