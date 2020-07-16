Korku dolu anlar! Heyelan böyle geldi

16 Temmuz 2020 Perşembe, 15:44

Rize'de, 3 gün önce etkili olan sağanağın ardından sel ve heyelanlar meydana geldi. Heyelan nedeniyle bir şantiyedeki işçilerin korku dolu anları, kameralara yansıdı. Can kaybı ve yaralanan olmazken, şantiye sahasında hasar oluştu.