Koronavirüs işte böyle yayılıyor!
Maskelerin virüsün yayılmasını engellediğini gösteren kanıtlara bir yenisi eklendi. ABD'de özel bir görüntüleme tekniği kullanan uzmanlar, maskelerin öksürük ve hapşırıkla çevreye yayılan parçacıkları nasıl engellediğini gözler önüne serdi. Kaynak: NTV
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