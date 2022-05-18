Köyde silahlar patladı: Biri muhtar 2 kişi öldü
Burdur’un Tefenni ilçesine bağlı Bayramlar köyünde silahlı kavga çıktı. Kavgada köy muhtarı Bayram Arıkaya ile aynı köyde yaşayan Bekir Avcı hayatını kaybetti.
Tefenni ilçesi Bayramlar köyünde akşam saatlerinde Bayramlar Köyü Muhtarı Bayram Arıkaya (45) ile aynı köyde yaşayan Bekir Avcı (69) arasında tartışma çıktı. Daha önce aralarında husumet olduğu ileri sürülen Arıkaya ve Avcı, tartışmanın büyümesi üzerine, silahlarını çekip birbirlerine ateş etmeye başladı.
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