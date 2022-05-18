Köyde silahlar patladı: Biri muhtar 2 kişi öldü

18 Mayıs 2022 Çarşamba, 10:55

Tefenni ilçesi Bayramlar köyünde akşam saatlerinde Bayramlar Köyü Muhtarı Bayram Arıkaya (45) ile aynı köyde yaşayan Bekir Avcı (69) arasında tartışma çıktı. Daha önce aralarında husumet olduğu ileri sürülen Arıkaya ve Avcı, tartışmanın büyümesi üzerine, silahlarını çekip birbirlerine ateş etmeye başladı.



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