Köyde silahlar patladı: Biri muhtar 2 kişi öldü

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Burdur’un Tefenni ilçesine bağlı Bayramlar köyünde silahlı kavga çıktı. Kavgada köy muhtarı Bayram Arıkaya ile aynı köyde yaşayan Bekir Avcı hayatını kaybetti.

İHA
18 Mayıs 2022 Çarşamba, 10:55

Tefenni ilçesi Bayramlar köyünde akşam saatlerinde Bayramlar Köyü Muhtarı Bayram Arıkaya (45) ile aynı köyde yaşayan Bekir Avcı (69) arasında tartışma çıktı. Daha önce aralarında husumet olduğu ileri sürülen Arıkaya ve Avcı, tartışmanın büyümesi üzerine, silahlarını çekip birbirlerine ateş etmeye başladı.

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Burdur kavga silahlı kavga

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