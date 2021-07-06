Mahir Ünal ile görüşmüşlerdi! Toplantıdan böyle kovuldular

06 Temmuz 2021 Salı, 11:26

AKP'nin uzun zamandır beklenen Hayvan Hakları Yasa Tasarısı’nı Meclis'e sunmasının ardından hayvan haklarını savunan STK'ler tararıyı tartışmak için Ankara'da düzenlenen toplantıda biraraya geldi. Toplantıya daha önce AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal ile görüşen Paw Guards (Pati Koruyucuları) adlı platformun temsilcileri de katıldı.

DOLANDIRICILIKTAN YARGILANDIĞI ORTAYA ÇIKMIŞTI

Paw Guards’ın kurucusu olduğunu söyleyen Erkin Erdoğdu'nun geçmişteki ticari ilişkilerinden dolayı dolandırıcılık, evrakta sahtecilik, bıçak ve demir sopayla adam yaralama, güveni kötüye kullanma suçlarından birçok kez yargılandığı ve çeşitli cezalar aldığı ortaya çıkmasının ardından toplantıya katılan STK'ler tarafından protesto edildi.

Paw Guard temsilcisi Erdoğdu, toplantıya katılanlar tarafından "Siz bu toplantıya dahil değilsiniz, sizi istemiyoruz" denilerek yuhalandı. Erdoğdu'nun toplantıdan uzaklaştırıldığı anlar ise cep telefonuyla görüntülendi.