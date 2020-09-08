Markete yarı çıplak girdi! Taciz edip kan döktü

08 Eylül 2020 Salı, 13:42

Kadına şiddet olayı bu kez Muğla’nın Milas ilçesinden geldi. Geçen Pazar günü Kürşat Zabun isimli kişi, yarı çıplak bir şekilde alışveriş yapmak için markete geldi. Market sahibi E,G.’den iki bira ve sigara isteyen Zabun, daha sonra kadına sözlü tacizde bulundu.

‘Dün gece neredeydin?’, ‘Akşam ne yapıyorsun?’, ‘Bu gece bana gelir misin?’ sözleri üzerine çılgına dönen E.G., tacizciyi işyerinden kovmak istedi. Aldığı olumsuz yanıt sonrası biranda öfkelenen Kürşat Zabun, işyeri sahibini darp etmeye başladı.

Güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedilen görüntüde, teleskop copuyla tacizcisine karşı koymaya çalışan E.G. yere düştükten sonra şahsın saldırısına engel olamadı. Gözü dönmüş adam, dolaptan içecek aldıktan sonra hiçbir olmamış gibi işyerinden ayrıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Hastaneye kaldırılan E.G:’in sağ gözünün altında yırtık oluştuğu belirlenirken, kulağının arkasına ise 5 dikiş atıldı.

Saldırganın gözaltına alınmasının ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.



Kaynak: Muğla Yenigün

