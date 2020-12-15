Meclis'te dikkat çeken anlar... CHP'li vekil tek tek saydı, Bakan Pakdemirli: Duyuyoruz, duyuyoruz

15 Aralık 2020 Salı, 11:12

Gökçel TBMM Genel Kurulu'nda, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2021 bütçesini eleştirdi. Çiftçilerin Tarım Kanunu’nda yer alan haklarını alamadığını dile getiren Gökçel, “Çiftçinin AKP'den 176 milyar alacağı var” dedi. AKP'nin tarımdaki ithalat politikasını eleştiren Gökçel, “AKP, çiftçimiz üretmesin diye yurt dışından ithal tarım ürünü getirip 'Paramız var ki ithal ediyoruz kardeşim' diyor. Türk çiftçisi niye üretiyor o zaman? AKP döneminde tarım topraklarının tamamına yakını ipotekli. Toprağını eken çiftçinin traktörünü haczettiniz, çiftçimizin hayvanlarını bile haczedip elinden aldınız. Bence bütün bunların bir tek anlamı var: AKP, çiftçiden nefret ediyor, Türk çiftçisinden nefret ediyor, çiftçiyi gözden çıkarmış” diye konuştu.

ELEŞTİRİ GELİNCE BAKAN PAKDEMİRLİ: DUYUYORUZ DUYUYORUZ

AKP iktidarının tarım Bağkur’undaki desteklemeyi sona erdirdiğinin altını çizen Gökçel “2008’de 110 lira olan tarım Bağkur'u sizin döneminizde 913 lira oldu" dedi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin oturduğu yerden Gökçel'e “Duyuyoruz, duyuyoruz” diye laf atması üzerine Gökçel, “Şimdi, utanır mısınız bilmem” karşılığını verdi.

SABANA KOŞULAN ÇİFTÇİLER

Gökçel'in konuşması sırasında “AKP çiftçiyi gözden çıkarmış” demesi üzerine AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan da “Yapmayın ya" dile laf attı. Atışmaların yaşandığı konuşma sırasında Turan'a elindeki fotoğrafları gösteren Gökçel, “Sayın Bülent Turan, bu görüntüler sizin Çanakkaleli çiftçilerinizin görüntüleri, sizin memleketinizden. Bu da benim memleketim Mersin'in ilçesinden. Benim üreticim hayvan yerine kendini sabana koşup üretim yapmaya çalışıyor. İşte benim de o üreticilerden biri olarak bu dakikaya kadar yaptığım bütün bu konuşmalar bu insanların hakkını almak için, bunun için buradayız” diye konuştu.

"MAZOTTAN ÖTV'Yİ KALDIRALIM"

Cumhur İttifakı ortağı olan BBP’nin Genel Başkanı Mustafa Destici’nin sözlerini hatırlatan Gökçel, “Sizin minnacık ortağınız Büyük Birlik Partisi’nin Genel Başkanı da çıktığı televizyon programında söyledi, bu yapıcı muhalefetmiş, ‘ÖTV kaldırılsın’ diyor. Biz de yapıcı muhalefet yapıyoruz, gelin mazottaki ÖTV'yi kaldıralım. Hodri meydan” sözleriyle iktidara çağrıda bulundu.

"ERDOĞAN ÇİFTÇİYİ UNUTTU"

Gökçel'in konuşmasının ardından AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, destek paketleri ile ilgili beklenen açıklamayı yaptı. Erdoğan'ın açıklamasını değerlendiren Gökçel, "Destek ile çiftçi aynı cümlede bile yer almıyor. İktidar yine kendi çiftçisini unuttu" dedi.