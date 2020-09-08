Meral Akşener’den emekli maaşları için tepki: Gelin birlikte hesaplayalım

08 Eylül 2020 Salı, 20:10

Merak Akşener, yurttaşlar ile bir araya geldiği sırada emekli bir yurttaş ile aralarında gerçekleşen diyaloğu paylaşarak sosyal medyadan iktidara tepki gösterdi.

Akşener yaptığı açıklamada, ‘’Gelin birlikte hesaplayalım... 2 bin TL maaş alan emeklimiz; 800 TL kira, 400 TL faturalar ödüyor. Kalan 800 TL ile ayın kalanını nasıl geçirsin? ‘’ dedi.

‘’GÖRÜYORUZ Kİ UTANMIYORLAR’’

Akşener açıkalamanın devamında ‘’Emekliye bu şartları reva gören iktidar biraz olsun utanıyor mu? Görüyoruz ki utanmıyor... ‘’