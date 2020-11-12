Meral Akşener'in yurttaş ile türkü söylediği anlar kamerada

12 Kasım 2020 Perşembe, 19:10

Akşener, Bilecik'te esnafı ziyaret ederek, sorunlarını dinledi. Esnafın sıkıntılarını Meclis gündemine taşıma sözü veren Akşener'in, esnaf bir aile ile yaşadığı diyalog gülümsetti. Akşener, esnafla birlikte türkü söylerken aralarında şu diyalog da yaşandı:

TÜRKÜ SÖYLEDİ

-ESNAF: Size ne hatırlatacağım, ‘çalın davulları’.

-AKŞENER: Ayy onu ben çok severim. Atatürk çok severmiş biliyor musunuz? Çalın davullar, çalın.

-ESNAF: Çalın davullar çaydan aşağı, mezarımı kazın belden aşağı

-AKŞENER: Çalın davullar çaydan aşağı, mezarımı kazın belden aşağı

-ESNAF: Bunu televizyonda söylemiştiniz siz.

-AKŞENER: Atatürk'ü tanırdı benim babamın ailesi. Onu çok severmiş ağlayarak dinlermiş, onu anlatır bizim ihtiyarlar.

-AKŞENER: Ayy abi ya

-ESNAF: İşimiz olmayınca da türkü söylüyoruz böyle işte.

-AKŞENER: Öyle mi, sen söyle de eşlik edelim.

"BANKAMATİKTEN MAAŞ ALMIYORUZ"

Diğer esnaf da yaşadıkları ekonomik güçlüğe ilişkin tepkilerini şu şekilde dile getirdi:

-ESNAF: Biz bankamatiğe takıp da maaş alamıyoruz? İş olmadığı zaman eve ekmek götürmekte zorlanıyoruz.

-AKŞENER: Kaç çocuğunuz var?

-ESNAF: Şu an yok ama çocuğu olan arkadaşlarımız var. Elimizden geldiği kadar katlanmaya çalışıyoruz?

"ESNAF KAZANMIYOR, KARNINI DOYURUYOR"

-ESNAF: Bir tane iş değil, bir sürü iş yapıyoruz, ancak karnımızı doyuruyoruz.

-ESNAF: 10 kuruş olan şey, esnaf kazanıyor. Para kazanıyor, 20 kuruş. Görünürde birilerine göre, esnaf para kazanıyor ama para kazanmıyor. Esnaf karnını doyuruyoruz.

-ESNAF: Evine ekmeği götüremeyen insanlar var hiç abartı değil.

-AKŞENER: Vay be onu biliyorum kızım. Keyif çayı içemiyorsunuz yani

-ESNAF: Yok biz içemiyoruz? Neresinden tutalım? Kiradan mı tutalım? Elektrikten mi tutalım? Sigortadan mı, vergiden mi tutalım?

"TİKTOK ÇOK YERİNDEYDİ"

Bir vatandaş ise Akşener'in Tarım ve Orman Bakanı'nı Tiktok'tan istifaya çağırdığı için teşekkür ederek, "Allah sizden razı olsun. Bakan'a Tiktok yakıştırması yaptınız ya hakikaten yerindeydi" dedi.