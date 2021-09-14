Metrobüs durağında ‘beni ittin’ kavgası kamerada
İstanbul Avcılar’da sabah saatlerinde metrobüse binerken “beni ittin” tartışması durakta kavgaya neden oldu. Yaşanan kavgada tarafların birbirini kovalama anları da cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.
Olay sabah saatlerinde Avcılar Merkez Metrobüs Durağı’nda meydana geldi. İddiaya göre iki yurttaş arasında metrobüse binerken ‘beni ittin’ tartışması yaşandı. Yaşanan tartışma taraflar arasında kavgaya dönüştü. İki şahıs arasında durak içinde kovalamaca meydana geldi. Olay anları ise bir yurttaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde taraflar arasında kovalamaca ve diğer yurttaşların bağrışmaları yer aldı.
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