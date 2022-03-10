Mıkolayiv ve Çernihiv'de infilak etmeyen bombalar temizlendi

Abone Ol google-news

Ukrayna'nın Mıkolayiv ve Çernihiv kentlerinde Rus birlikleri tarafından atılan ve infilak etmemiş bombaların temizlik çalışmaları yapıldı.

cumhuriyet.com.tr
10 Mart 2022 Perşembe, 13:09

Ukrayna Acil Durumlar Servisi'nden yapılan açıklamada, 14 havan ve top mermisinin yanı sıra yüksek tahribatlı 3 FAB-250 tipi bombanın imha edilerek temizlendiği ifade edildi. Acil servis ekipleri, patlamamış bomba görmeleri halinde bölgeden uzaklaşmaları ve ekipleri beklemeleri konusunda Ukrayna vatandaşlarını uyardı.

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler