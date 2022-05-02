Motosikleti çalınan engelli adam: 'O benim elim, ayağımdı, şuan bitmiş durumdayım'

02 Mayıs 2022 Pazartesi, 10:44

Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesi’nde meydana gelen olayda bedensel engelli Feyzi Kurul'un 01 ACN 13 plakalı motosikleti kimliği belirsiz bir kişi tarafından gece saatlerinde çalındı. Sahur vakti ekmek almak için evden çıktığında motosikletinin yerinde olmadığını gören Kurul, durumu hemen polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler güvenlik kamerası görüntülerinden 1 kişinin gelip 3 dakika içerisinde motosikleti çalıp götürdüğünü tespit etti. Bu anlar ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Evli ve 3 çocuk babası Fevzi Kurul, "Elimi kolumu bağladılar" dedi. “Gelen hırsız ilk başta komşumuzun motosikletini çalmaya çalışıyor. Onu çalamayınca benim motosikleti çalıyor. 3-4 dakika da motosikleti çalıyor. Engelli olduğum için o motosiklet benim elim, ayağımdı. O olmadan yola kadar gidemiyorum. Ona alışmıştım. Şuan bitmiş durumdayım” diye konuştu.

Motosikletin ikinci el fiyatının 20 bin lira olduğunu aktaran Kurul, “Yeni motosiklet alma gücüm yok. Motosikletimin bulunmasını istiyorum. Bu suçlular bizim gibi engelli insanları mağdur ediyor. Hırsızları vicdanına bırakıyorum” dedi.