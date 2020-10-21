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Muhittin Böcek'in sağlık durumuna ilişkin canlı yayında önemli açıklama

Gazeteci Barış Yarkadaş Halk TV'de katıldığı Şimdiki Zaman Siyaset programında, Koronavirüs tedavisi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumunun iyiye gittiğini ve 7 Eylül'den beri ilk kez çorba içtiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
21 Ekim 2020 Çarşamba, 09:35

Yarkadaş, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek ile ilgili önemli bir bilgi paylaştı.

CHP'li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yaklaşık 1,5 aydır uyutuluyordu.

Böcek'in sağlık durumu stabil değildi.Şimdiki Zaman Siyaset programına konuk olan Yarkadaş, "Muhittin Böcek ile ilgili mucizevi bir gelişme oldu. Muhittin Böcek bugün çorba içti. Hatta tarhana çorbası içti." dedi.

Yarkadaş şu ifadeleri kullandı:

17 Ağustos’ta hastaneye yatan, 7 Eylül’den beri uyutulan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek tarhana çorbası içti. Makineye ara ara bağlandı. Doktorlar Böcek’in bu durumu karşısında çok sevindiler. Bir mucize gerçekleşti

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