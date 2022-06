Müşteri market çalışanına saldırdı: Oğluma nasıl bıktım senden dersin

09 Haziran 2022 Perşembe, 18:41

İzmir'in Karabağlar ilçesindeki Refet Bele Mahallesi'nde bulunan bir zincir market, 4 Haziran 2022 tarihinde bir şiddet olayına sahne oldu. Market çalışanı Aydan C., markete sürekli gelip giden bir çocuğun annesi tarafından saldırıya uğradı. Aydan C. ifadesinde, "5 yaşlarında bir çocuk sürekli iş yerine gelip gidiyor ve aldığı ürünleri sürekli iade ediyordu. Parayı da sürekli eksik getiriyor, küçük olduğu için üstünü ben tamamlıyorum. 1 Haziran'da tekrar gelip iade etmek istedi. Ben de gülerek 'bıktım senden' dedim ama işlemini de yaptım" sözlerine yer verdi.

"BU OLAY BÖYLE KALMAZ"

Aydan C. ifadesinin devamında, "17.00 sularında, işyerinde bulunduğum sırada, 5 yaşındaki bir çocuk; ismini bilmediğim ve ilk defa gördüğüm annesi ile iş yerine gelerek 'müdürle görüşmek istiyorum' dedi. Ben de yardımcı olabileceğimi söyledim. Ardından kadın, 'Benim oğluma neden bıktım senden diyorsun' dedi" ifadelerini kullandı.

İddiaya göre, Aydan C. özür dilese de kadın küfürler savurup tartışmayı alevlendirerek, "Sen kimsin k..şar! Ben buraya senin gibi boş durmadığımdan gelmiyorum, yoksa gelirim. Bu olay böyle kalmaz" dedi. Aydan C., kadını 'düzgün konuş' diyerek uyarınca tartışma kavgaya dönüştü. Görüntülerde, müşterinin, Aydan C.'nin üzerine doğru yürüyüp saldırdığı görülüyor; müşteriler ve diğer çalışanların araya girmesiyle kavga sonlanıyor.

DARP EDİLEN KADININ BABASI KONUŞTU

Olayla ilgili Cumhuriyet'e konuşan baba Şerafettin C., darp raporu alıp şikayetçi olduklarını, ancak emniyetin, şüphelinin adresini bulamadığı gerekçesiyle henüz bir işlem yapmadığını iddia etti. Şerafettin C. ayrıca, kızının ölüm tehdidi aldığını, güvende olmadığını ve işinden istifa ettiğini belirtti. Şerafettin C. konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Şikayetçi olduğumuz halde hala ses seda yok. Emniyet, kadını tespit edemiyoruz, adresini ve ismini bulun diyor. Ben bulabilsem size neden geleyim. Bu benim görevim değil. Kadının o çevrelerde oturduğu belli. Gidip kızıma ya da bize saldırsa ben ne yapacağım?"

"YEMEK BİLE YEMİYOR"

Saldırı sonrası kızının psikolojisinin bozulduğunu söyleyen baba Şerafettin C., "Kızım üniversite mezunu, bankacılık ve muhasebe okudu. Okuduğu bölüme dair bir iş bulamadı. Borcu olduğu için markette işe girmişti. Onu, yaşadığı şok yüzünden bizler teselli ediyoruz, ancak yemek bile yemiyor. Geçen sene Van, Başkale, Esenyamaç Köyü'nde evimiz vardı. Sel evimizi götürdü; ne evimiz kaldı ne bir şeyimiz. Biz de İstanbul'a geldik. Çalışıp geçinelim diye, ama burada da böyle bir olay yaşadık" ifadelerini kullandı.

Aydan C.'nin emniyetteki ifadesi