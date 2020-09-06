"Normalleşme anlaşması" şaşkınlığı kamerada

06 Eylül 2020 Pazar, 11:13

ABD Başkanı Donald Trump, Sırbistan Devlet Başkanı Aleksandar Vucic ve Kosova Başbakanı Avdullah Hoti ile Oval Ofis'te bir basın toplantısı düzenledi. İki ülkenin vardığı ekonomik anlaşmanın detaylarını açıkladı.

VUCİC'İN ŞAŞIRDIĞI ANLAR KAMERADA

Beyaz Saray'dan anlaşmaya ilişkin yayınlanan son görüntülerde, ABD Başkanı Trump anlaşmanın İsrail'le ilgili maddelerini açıklarken Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'in yaşadığı şaşkınlık kameralara yansıdı. Vucic'in başını eğdiği, sitemle heyetine baktığı ve kameraya yansıyan o anlar şaşırttı. Birçok kesimden Vucic'in ülkesinin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını öngören bir maddeden haberinin olmadığı, anlaşmayı tam olarak bilmeden imzaladığı eleştirileri getiriliyor.