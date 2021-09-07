Oral Çalışlar, canlı yayında uyuyakaldı
NTV’de yayınlanan Yakın Plan programına bağlanan Posta gazetesi yazarı Oral Çalışlar, canlı yayında uyuyakaldı.
NTV ekranlarında yayınlanan Seda Öğretir’in sunduğu Yakın Plan programının bu akşamki konukları Genar Araştırma Başkanı İhsan Aktaş, Dragoman Strateji Başkanı Onur Erim ve Posta gazetesi yazarı Oral Çalışlar oldu.
İhsan Aktaş ve Onur Erim’in stüdyoda olduğu programa, Oral Çalışlar görüntülü bağlandı.
CANLI YAYINDA UYUYAKALDI!
Aktaş ile Erim’in konuştuğu sırada gazeteci Oral Çalışlar’ın uyuyakaldığı görüldü. O görüntüler canlı yayına damga vurdu.
Çalışlar'ın canlı yayında uyuyakaldığı anlar sosyal medyada da gündem oldu.
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