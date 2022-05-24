Otomobille önünü kesip saldırdılar: 1 kişi hayatını kaybetti
Gaziantep’te seyir halindeki bir motosiklete sokak ortasında düzenlenen silahlı saldırıda 35 yaşındaki Hakan Şah hayatını kaybetti. Bölgeyi güvenlik çemberine alan polis ekipleri olay yerinden kaçan şüphelileri arıyor.
Olay, merkez Şahinbey ilçesine bağlı Bülbülzade Mahallesi’nde dün saat 23.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre bir arkadaşıyla birlikte motosikletle seyir halinde olan Hakan Şah’ın önünü bir otomobil kesti. Otomobildeki kişi ya da kişilerce üzerine tabancayla ateş açılan Şah’ın vücudunun çeşitli yerlerine çok sayıda mermi isabet etti.
Saldırıda ağır yaralanan Şah’a, ilk müdahaleyi çevredeki yurttaşlar yaptı. Şah’ın yanındaki arkadaşı motosikletle olay yerinden uzaklaşırken araçtaki saldırganlar kaçarak kayıplara karıştı.
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