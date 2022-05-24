Otomobille önünü kesip saldırdılar: 1 kişi hayatını kaybetti

24 Mayıs 2022 Salı, 09:26

Olay, merkez Şahinbey ilçesine bağlı Bülbülzade Mahallesi’nde dün saat 23.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre bir arkadaşıyla birlikte motosikletle seyir halinde olan Hakan Şah’ın önünü bir otomobil kesti. Otomobildeki kişi ya da kişilerce üzerine tabancayla ateş açılan Şah’ın vücudunun çeşitli yerlerine çok sayıda mermi isabet etti.

Saldırıda ağır yaralanan Şah’a, ilk müdahaleyi çevredeki yurttaşlar yaptı. Şah’ın yanındaki arkadaşı motosikletle olay yerinden uzaklaşırken araçtaki saldırganlar kaçarak kayıplara karıştı.



