Paralimpik yüzücü köpek balığı ile burun buruna geldi

İspanya'nın Malaga şehrinde denize giren bir paralimpik yüzücünün köpek balığıyla burun buruna geldiği anlar böyle kaydedildi. Koronavirüs nedeniyle sakin günler yaşayan denizlerde vahşi yaşam kendini daha rahat göstermeye başladı. Paralimpik yüzücüyle birlikte yüzen bu 6 metre uzunluğundaki dev köpekbalığı bu ay İspanya sahillerinde görülen üçüncü köpek balığı oldu.

cumhuriyet.com.tr
24 Mayıs 2020 Pazar, 14:10


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