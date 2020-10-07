Pazarcıların tekmeli yumruklu yer kavgası kamerada
Esenyurt’ta pazar yerinde yer tartışması yüzünden tekmeli yumruklu kavga çıktı. Sandalyelerinde havada uçuştuğu kavgada bir kişi yaralanırken, o anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Esenyurt Balıkyolu Mahallesi 464. Sokakta yaşandı. İddiaya göre, 5 Ekim günü saat 11.30 sıralarında kurulan pazar yerindeki esnafın bir kısmı sokakta bulunan bir börekçide oturup sohbet etmeye başladı. Sohbet sırasında aralarında tezgahların kurulduğu yerle alakalı tartışma çıktı. Tartışma bir süre sonra tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. Sandalyelerinde havada uçuştuğu kavga esnasında bir kişi levye darbesi ile kafasından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı esnaf ambulans ile hastaneye kaldırılırken kavgaya karışanlardan 1 kişi gözaltına alınırken, kavga anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
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