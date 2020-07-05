Piknik için gelmişlerdi, bir anlık unutkanlık canlarından ediyordu
Van’ın Bahçesaray ilçesinde unutulan cep telefonunu almak için geri geri giden otomobilin kontrolden çıkarak çaya düşmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre kaza, Bahçesaray Çayı’nın çıkış bölgesinde meydana geldi. Piknik için geldikleri bölgeden ayrılırken unutulan cep telefonunu almak için geri geri giden sürücü T.Y. yönetimindeki otomobil kontrolden çıkarak çaya düştü. Kazada sürücü ile A.Y., A.B. ve E.Y. yaralandı. Çevredekilerin yardımıyla çayın içerisindeki bir kayaya takılarak durabilen otomobilin içerisindekiler çıkarılarak sağlık görevlilerine teslim edildi. Çaydaki otomobil ise iş makinesinin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
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