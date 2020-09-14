Programa damga vuran sözler: 'Emperyal gazozu mu diyeceğiz?'

14 Eylül 2020 Pazartesi, 15:26

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Habertürk’te Eren Eğilmez’in sunduğu “Gerçek Fikri Ne?” programında konuştu.

CHP’li siyasetçi Ali Haydar Fırat, İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Siyaset Bilimci Prof. Dr. Mehmet Şahin, Dış Politika Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Bağcı ve Gazeteci Nagehan Alçı’nın da konuk olduğu dünkü programda Doğu Akdeniz’deki son gelişmeler ve bunların iç politikaya yansımaları değerlendirildi.

Türkiye'nin Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde bir takım tedbirler almasını onayladıklarını belirten Dervişoğlu, "Ama Suriye'nin kuzeyine, Türkiye'nin içinden silahlarıyla birlikte teröristlerin lahmacun ısmarlanarak gönderilmesine izin vermeyeceksiniz, rıza da göstermeyeceksiniz!" dedi. Konuşmasına devam eden Dervişoğlu, "Bunları yapan bir devlet kimi partner seçti? Bu Amerika Birleşik Devletleri sadece Türkiye'de darbe yapmaya teşebbüs edince mi emperyalist oluyor? Güney sınırımızda, düşmanlarımızla iş birliği yaparken emperyal gazozu mu diye tarif edeceğiz biz emperyaliz mi? Müttefik diye tanımladığımız adamlarla sınırımızın dibinde düşmanlık oluşturuyor Amerika Birleşik Devletleri... Yaşadığımız coğrafyanın da kaderidir bu." diyerek dış politikada atılan adımları sert sözlerle eleştirdi.

Sözlerine devam eden Dervişoğlu, "Eğer siz yanlış politikalar uygularsanız, Türkiye'yi yönetenleri elbette ki yıkılacak siyasi fifürler olarak tanımlarlar" ifadelerini kullandı.